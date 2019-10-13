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13 Ekim 2019, Pazar
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ve Polonya finalleri garantiledi

Rusya ve Polonya finalleri garantiledi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grupları'nda sekizinci haftanın ilk gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı. I Grubu'nda mücadele eden ile G Grubu'nda Polonya finallere katılmayı garantileyen takımlar oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı.

EURO 'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve 'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu.

G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı.

Elemelerin 8. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Belarus-Hollanda: 1-2

Estonya-Almanya: 0-3

E Grubu:

Macaristan-Azerbaycan: 1-0

Galler-Hırvatistan: 1-1

G Grubu:

Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0

Slovenya-Avusturya: 0-1

I Grubu:

Kazakistan-Belçika: 0-2

Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5

İskoçya-San Marino: 6-0

  1. 14.10.2019
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