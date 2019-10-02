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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Simeone'den 'e uyarısı!

Simeone'den Joao Felix'e Arda Turan uyarısı!

'in 126 milyon euro karşılığında Benfica'dan transfer ettiği 19 yaşındaki 'in oyun mevkisini ikinci forvetten sağ kanata kaydıran teknik direktör , bu kararıyla ilgili soruları ve Diego Ribas örneklerini vererek cevapladı.

İspanya'nın takımının teknik direktörü , Portekizli futbolcu 'in oynatıldığı mevki ile ilgili gelen eleştirilere karşı örneğini verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda akşam oynanan maçta deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yenen Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Simeone basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atletico Madrid'de Joao Felix'i kanatta oynatan teknik direktör Diego Simeone, bu kararını Arda Turan ve Diego Ribas örnekleriyle savundu.

"DIEGO VE ARDA İLE YAPTIK"

Simeone, "Joao Felix'in bizim takıma gelene kadar ikinci forvet olarak oynamaktan çok rahat olduğuna eminim ve biz onu kanada aldık. Bu mevkide oynamak kolay değil, çünkü sadece oyunu değil takımın durumunu da kontrol etmelisin. Kanattan boşlukları doldurabilir, asist yapabilir ve oyun vizyonu ile bize fırsatlar verebilir. Onu kanatta oynatarak belki savunmada zorlanabiliriz ama bunu daha önce Diego Ribas ve Arda Turan ile yaptık. Koşuyorlardı ve kazanıyorduk." diye konuştu.

Şu anda Medipol Başakşehir takımında forma giyen 32 yaşındaki Arda Turan, 2011-2015 yıllarında Atletico Madrid'de oynamış ve teknik direktör Simeone ile bir lig şampiyonluğu, bir Kral Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazanmıştı.

  1. 02.10.2019
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