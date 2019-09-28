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28 Eylül 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 0-0 | ÖZET

MAÇ SONUCU Atletico Madrid 0-0 Real Madrid | ÖZET

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden , 'nın 7. haftasında deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 7. haftasında oynanan - maçı golsüz beraberlikle sona erdi.

Wanda Metropolitano Stadı'nda 68 bin taraftar önünde oynanan Madrid derbisi, 90 dakika boyunca karşılıklı ataklar ve önemli pozisyonlarla geçse de heri iki takımın kalecileri gole izin vermedi.

Alınan beraberlikle maç fazlasıyla lider durumda olan Real Madrid puanını 15'e, 3. sıradaki Atletico Madrid ise 14'e çıkardı.

  1. 29.09.2019
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