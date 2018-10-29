El Clasico'da Messi yoksa, Suarez var – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da Messi yoksa, Suarez var

    <a href="/index/el-clasico?id=990bde96-92ce-4263-977a-62acf6a98436" class="" rel="tag">El Clasico</a>'da Messi yoksa, Suarez var

    Sezonun ilk 'sunda , sahasında 'i 5-1 mağlup etti.

    Sezonun ilk 'sunda , sahasında 'i 5-1 mağlup etti.

    'nın 10. haftası 'ya sahne oldu. 'da oynanan mücadelede sakatlığından dolayı Arjantinli yıldız Messi forma giymezsen, Suarez hat-trick yaparak maça damga vurdu. Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve 11. dakikada Coutinho ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada VAR kararı sonrası 'nın kazandığı penaltı atışını Suarez ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 50. dakikada Marcelo ile skoru 2-1'e getirdi. 75 ve 83. dakikalarda yeniden sahneye çıkan Suarez, 'yı 4-1 öne geçirdi. 87. dakikada 'ın golüyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Barcelona puanını 21'e çıkararak zirvede yer aldı. ise 14 puanla 9. sırada kaldı.

    Öte yandan Ronaldo'nun 'a transfer olması ve Messi'nin de sakatlığından dolayı 2007'den bu yana ilk kez iki oyuncu da 'da forma giyemedi.
    1. 28.10.2018 20:16
    2. Güncelleme: 29.10.2018 01:49
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