El Clasico'da Messi yoksa, Suarez var
Sezonun ilk El Clasico'sunda Barcelona, sahasında Real Madrid'i 5-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Camp Nou'da oynanan mücadelede sakatlığından dolayı Arjantinli yıldız Messi forma giymezsen, Suarez hat-trick yaparak maça damga vurdu. Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve 11. dakikada Coutinho ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada VAR kararı sonrası Barcelona'nın kazandığı penaltı atışını Suarez ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona ererken, Real Madrid 50. dakikada Marcelo ile skoru 2-1'e getirdi. 75 ve 83. dakikalarda yeniden sahneye çıkan Suarez, Barcelona'yı 4-1 öne geçirdi. 87. dakikada Arturo Vidal'ın golüyle Barcelona sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona puanını 21'e çıkararak zirvede yer aldı. Real Madrid ise 14 puanla 9. sırada kaldı.
Öte yandan Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması ve Messi'nin de sakatlığından dolayı 2007'den bu yana ilk kez iki oyuncu da El Clasico'da forma giyemedi.
- 28.10.2018 20:16
- Güncelleme: 29.10.2018 01:49
- Phillip Cocu Ülker Stadı'ndan böyle ayrıldı
- Özsoy: Teknik direktör ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede bildireceğiz
- Erman Toroğlu: Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir
- Erman Toroğlu: 3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi?
- Volkan Demir: Ankaragücü Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi
-
Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
-
Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
-
Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
El Clasico'da Messi yoksa, Suarez var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.