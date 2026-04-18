Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle-Bournemouth CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle-Bournemouth CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 42 puanla 14. sırada yer alan Newcastle United, 45 puanla 11. sırada bulunan Bournemouth’u ağırlayacak. İki takım arasında sadece 3 puanlık bir fark bulunması, bu maçı bir sıralama savaşına dönüştürüyor. Geçtiğimiz hafta Crystal Palace'a 2-1 mağlup olan Newcastle, taraftarı önünde telafi maçı isterken; Bournemouth ise deplasmanda kazanarak ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Newcastle - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 09:29
Newcastle-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de sezonun son virajına girilirken Newcastle United, sahasında oynamanın avantajını kullanmak istiyor. Ev sahibi ekip, bu sezon zaman zaman istikrar sorunları yaşasa da taraftarı önünde her zaman tehlikeli bir takım olduğunu kanıtladı. Teknik direktör Eddie Howe için bu maçın ayrı bir önemi var; eski takımı Bournemouth'a karşı sahadan galibiyetle ayrılmak isteyecek. Bournemouth ise Andoni Iraola yönetiminde oldukça disiplinli ve kompakt bir görüntü sergiliyor. 45 puanla 11. basamakta yer alan konuk ekip, özellikle deplasmanlarda geçiş hücumlarını çok iyi uygulayan bir takım. İşte Newcastle-Bournemouth maçının detayları!

Newcastle-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Newcastle-Bournemouth mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. St. James Park'taki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Newcastle-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'deki bu kritik mücadele Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Miley, Tonali, Ramsey; Barnes, Osula, Gordon

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson

