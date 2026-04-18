Newcastle-Bournemouth CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de sezonun son virajına girilirken Newcastle United, sahasında oynamanın avantajını kullanmak istiyor. Ev sahibi ekip, bu sezon zaman zaman istikrar sorunları yaşasa da taraftarı önünde her zaman tehlikeli bir takım olduğunu kanıtladı. Teknik direktör Eddie Howe için bu maçın ayrı bir önemi var; eski takımı Bournemouth'a karşı sahadan galibiyetle ayrılmak isteyecek. Bournemouth ise Andoni Iraola yönetiminde oldukça disiplinli ve kompakt bir görüntü sergiliyor. 45 puanla 11. basamakta yer alan konuk ekip, özellikle deplasmanlarda geçiş hücumlarını çok iyi uygulayan bir takım. İşte Newcastle-Bournemouth maçının detayları!

Newcastle-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Newcastle-Bournemouth mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. St. James Park'taki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Newcastle-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'deki bu kritik mücadele Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Miley, Tonali, Ramsey; Barnes, Osula, Gordon

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson