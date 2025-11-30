Nottingham Forest-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Brighton maçını canlı takip et!

Premier Lig'de bu hafta programın öne çıkan mücadelelerinden biri Nottingham Forest - Brighton karşılaşması olacak. Futbolseverler için en çok merak edilen soru, Nottingham Forest - Brighton maçı canlı nasıl izlenir? oluyor. Nottingham Forest, ligde topladığı 12 puanla 16. sıraya kadar geriledi ve puan kaybetmesi durumunda düşme hattına yaklaşacak. Brighton ise form grafiğini yükseltmiş durumda. Son 5 maçta aldığı 3 galibiyetle yarışta kalan ekip 19 puanla 6. sıraya yerleşti ve sezon hedefi doğrultusunda kritik bir deplasmana çıkıyor. Karşılaşmanın yayın hakları, platform bilgileri, saat detayları ve canlı takip seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu zorlu mücadelede taraftarlar, iki ekibin sahadan nasıl bir sonuçla ayrılacağını merak ediyor.

NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN?

Nottingham Forest-Brighton maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest-Brighton maçı, saat 17:05'te başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST - BRIGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest ve Brighton'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Nottingham'da, City Ground Stadyumu'nda oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest-Brighton Premier Lig maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı izlenebilecek. Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

