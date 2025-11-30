CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig heyecanı devam ederken futbolseverlerin merak ettiği soruların başında "Nottingham Forest-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" geliyor. Ligde 12 puanla 16. sırada bulunan Nottingham Forest, kritik bir mücadeleye çıkarken rakibi Brighton ise son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nottingham Forest-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Brighton maçını canlı takip et!

Premier Lig'de bu hafta programın öne çıkan mücadelelerinden biri Nottingham Forest - Brighton karşılaşması olacak. Futbolseverler için en çok merak edilen soru, Nottingham Forest - Brighton maçı canlı nasıl izlenir? oluyor. Nottingham Forest, ligde topladığı 12 puanla 16. sıraya kadar geriledi ve puan kaybetmesi durumunda düşme hattına yaklaşacak. Brighton ise form grafiğini yükseltmiş durumda. Son 5 maçta aldığı 3 galibiyetle yarışta kalan ekip 19 puanla 6. sıraya yerleşti ve sezon hedefi doğrultusunda kritik bir deplasmana çıkıyor. Karşılaşmanın yayın hakları, platform bilgileri, saat detayları ve canlı takip seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu zorlu mücadelede taraftarlar, iki ekibin sahadan nasıl bir sonuçla ayrılacağını merak ediyor.

NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN?

Nottingham Forest-Brighton maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest-Brighton maçı, saat 17:05'te başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST - BRIGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest ve Brighton'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Nottingham'da, City Ground Stadyumu'nda oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest-Brighton Premier Lig maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı izlenebilecek. Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉 NOTTHINGHAM FOREST - BRIGHTON MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
Osimhen’den derbi mesajı!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
G.Saray'da 2 ayrılık birden!
"Pamuklara sarması lazım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK-Çorum FK maçı detayları Bodrum FK-Çorum FK maçı detayları 09:44
Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı detayları Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı detayları 09:34
Messi bir kupa daha kazandı! Messi bir kupa daha kazandı! 09:28
Libertadores'te şampiyon Flamengo! Libertadores'te şampiyon Flamengo! 09:20
Sivasspor-Boluspor maçı detayları Sivasspor-Boluspor maçı detayları 09:20
İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! 09:18
Daha Eski
Osimhen’den derbi mesajı! Osimhen’den derbi mesajı! 09:16
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 09:04
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 09:00
G.Saray liderliğini korumak istiyor! G.Saray liderliğini korumak istiyor! 09:00
Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Rafa Silva krizinde yeni gelişme! 08:55
Antalyaspor-Göztepe maçı detayları Antalyaspor-Göztepe maçı detayları 08:42