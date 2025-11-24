CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester United-Everton maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Manchester United-Everton maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Everton karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kırmızı Şeytanlar, güçlü rakibi karşısında namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen David Moyes ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Öte yandan futbolseverler merakla, "Manchester United-Everton maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Manchester United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 10:59
Manchester United-Everton maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Manchester United-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Old Trafford'un atmosferinde Everton'ı ağırlarken iki ekip de ligdeki konumunu güçlendirmek için kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ruben Amorim yönetiminde yakaladığı ivmeyle son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı Şeytanlar, 3 galibiyet ve 2 beraberliklik grafiğini derbi niteliğindeki bu mücadelede de sürdürmenin peşinde.Diğer tarafta Everton cephesi, David Moyes önderliğinde çıkışını devam ettirme niyetinde. Üst üste 2. galibiyet için sahaya çıkacak olan Maviler, güçlü rakibi karşısında en ufak hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Manchester United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanacak Manchester United-Everton maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Zirkzee

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

