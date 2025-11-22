Bournemouth-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftası nda gözler, Bournemouth ile West Ham United arasında oynanacak önemli karşılaşmaya çevriliyor. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Bournemouth, Andoni Iraola yönetiminde çıktığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Diğer tarafta West Ham cephesi, son dönemde yakaladığı ivmeyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Nuno Espirito Santo'nun liderliğinde 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Londra temsilcisi, düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Bournemouth-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOURNEMOUTH - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftası nda oynanacak Bournemouth-West Ham United maçı 22 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BOURNEMOUTH-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-West Ham United maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.