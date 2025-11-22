CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bournemouth-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Son 2 maçını kaybederek beklenmedik bir düşüş yaşayan Andoni Iraola'nın öğrencileri, evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapan Nuno Espirito Santo ve ekibi, küme düşme hattından uzaklamayı amaçlıyor. Futbolseverler ise "Bournemouth-West Ham United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bournemouth-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bournemouth-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bournemouth-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftası nda gözler, Bournemouth ile West Ham United arasında oynanacak önemli karşılaşmaya çevriliyor. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Bournemouth, Andoni Iraola yönetiminde çıktığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Diğer tarafta West Ham cephesi, son dönemde yakaladığı ivmeyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Nuno Espirito Santo'nun liderliğinde 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Londra temsilcisi, düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Bournemouth-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOURNEMOUTH - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftası nda oynanacak Bournemouth-West Ham United maçı 22 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BOURNEMOUTH-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-West Ham United maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

En Nesyri krizi! Sadettin Saran...
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
F.Bahçe'den golcü operasyonu! İşte listedeki isimler
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro... Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro... 09:20
Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi 07:40
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
Daha Eski
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:38
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:35
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 01:04
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 01:04