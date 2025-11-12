CANLI SKOR ANA SAYFA
Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi!

Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi!

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik direktörlük görevine Rob Edwards'ı getirdiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 18:23
Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi!

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.

DİĞER
SON DAKİKA
1
