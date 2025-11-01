Burnley - Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Burnley - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Burnley, Premier Lig'in 10. haftasında zirvedeki takım ile kozlarını paylaşacak. Arsenal'a karşı oynadığı 18 Premier Lig maçının yalnızca birinde beraberlik alabilen ev sahibi, ligdeki son iki maçında aldığı galibiyet sayısını 3'e çıkarmak için sürpriz arayacak. Arsenal ise en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkarmak için mücadele edecek. MAçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Burnley - Arsenal maçı detayları...

Burnley - Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley - Arsenal maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Turf Moor'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Burnley - Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley - Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmada Chris Kavanagh düdük çalacak.

Burnley - Arsenal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard