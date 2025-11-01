CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Burnley - Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Burnley - Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 10. haftasında Burnley, Turf Moor'da Arsenal'ı konuk ediyor. Ligin 16. sırasında yer alan ev sahibi ekip, zirvedeki rakibine karşı sürpriz peşinde. Ligdeki son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Burnley, küme hattından ortalara yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise ilk sıradaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. Peki Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Burnley - Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Burnley - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Burnley, Premier Lig'in 10. haftasında zirvedeki takım ile kozlarını paylaşacak. Arsenal'a karşı oynadığı 18 Premier Lig maçının yalnızca birinde beraberlik alabilen ev sahibi, ligdeki son iki maçında aldığı galibiyet sayısını 3'e çıkarmak için sürpriz arayacak. Arsenal ise en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkarmak için mücadele edecek. MAçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Burnley - Arsenal maçı detayları...

Burnley - Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley - Arsenal maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Turf Moor'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Burnley - Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley - Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmada Chris Kavanagh düdük çalacak.

Burnley - Arsenal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den gurbetçi yıldıza kanca!
Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması!
DİĞER
Okan Buruk, futbolcularla görüştü! Dev maç öncesi sürpriz detay...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
Arda ve Kenan'dan gururlandıran tablo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! 10:47
Nottingham Forest - Manchester United maçı canlı yayın bilgileri! Nottingham Forest - Manchester United maçı canlı yayın bilgileri! 10:45
Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! 10:41
Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... 10:37
Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:32
Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... 10:31
Daha Eski
Keçiörengücü - Sarıyer maçı detayları! Keçiörengücü - Sarıyer maçı detayları! 08:35
Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri! Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri! 08:49
Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 09:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 09:05
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! 09:19
F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak 09:20