Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. hafta maçında Aston Villa ile Burnley karşı karşıya gelecek. Krtik maçta 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Aston Villa-Burnley maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aston Villa-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:01
Aston Villa-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Burnley'i ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde sürdürmeyi isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Aston Villa-Burnley maçı nasıl izlenir?". İşte, Aston Villa-Burnley maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

ASTON VILLA-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Aston Villa-Burnley maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ASTON VILLA-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Burnley maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

