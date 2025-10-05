Aston Villa-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Burnley'i ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde sürdürmeyi isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Aston Villa-Burnley maçı nasıl izlenir?". İşte, Aston Villa-Burnley maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

ASTON VILLA-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Aston Villa-Burnley maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ASTON VILLA-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Burnley maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.