CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal-Nottingham Forest maçı izle | Arsenal-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Nottingham Forest maçı izle | Arsenal-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetiminde 3 puan alarak milli ara sonrası moralli başlamayı hedefleyen Arsenal, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ange Postecoglou'yu göreve getiren Nottingham Forest ise zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Arsenal-Nottingham Forest maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arsenal-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 11:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal-Nottingham Forest maçı izle | Arsenal-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Arsenal ile Nottingham Forest karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına moral vermek istiyor. Hedefini zirveye koyan Londra ekibi, kritik maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Öte yandan, teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou'yu getiren Nottingham Forest, deplasmanda sürpriz bir galibiyet arıyor. Peki, Arsenal-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Arsenal-Nottingham Forest maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya, Lewis-Skelly, Calafiori, Gabriel, Timber, Rice, Zubimendi, Merino, Eze, Madueke, Gyökeres

Nottingham Forest: Sels, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Yates, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

ASpor CANLI YAYIN

Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında...
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
DİĞER
Hakan Sabancı ile ayrılığına dair net cevap geldi! Hande Erçel sorulara bakın nasıl tepki verdi: "Asla..."
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Yunanistan’da manşetler alev aldı!
Cimbom'un hedefi 5'te 5!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... 11:10
Başakşehir yeni hocasını açıkladı! Başakşehir yeni hocasını açıkladı! 11:07
Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? 10:59
Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? 10:55
Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? 10:50
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! 10:45
Daha Eski
Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! 10:41
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 10:30
İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 10:25
Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:10
Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı 10:09
EuroBasket'te kupa sahibini bulacak EuroBasket'te kupa sahibini bulacak 10:02