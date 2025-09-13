Arsenal-Nottingham Forest maçı izle | Arsenal-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Arsenal ile Nottingham Forest karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına moral vermek istiyor. Hedefini zirveye koyan Londra ekibi, kritik maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Öte yandan, teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou'yu getiren Nottingham Forest, deplasmanda sürpriz bir galibiyet arıyor. Peki, Arsenal-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Arsenal-Nottingham Forest maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya, Lewis-Skelly, Calafiori, Gabriel, Timber, Rice, Zubimendi, Merino, Eze, Madueke, Gyökeres

Nottingham Forest: Sels, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Yates, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus