Burnley - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Burnley, evinde Sunderland'i ağırlayacak. Turf Moor'da oynanacak karşılaşmada Michael Salisbury düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Burnley - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley - Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Burnley - Sunderland maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Burnley - Sunderland MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Cullen, Laurent; Tchaouna, Edwards, Anthony; Foster

Sunderland: Roefs; Hume, Alderete, Balland, Reinaldo; Sadiki, Xhaka, Diarra; Talbi, Mayenda, Adingra