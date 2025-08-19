CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu Muhammed Salah!

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 00:01
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Salah, takım arkadaşı Alexis Mac Allister, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Newcastle United'dan Alexander Isak, Chelsea'den Cole Palmer ve Arsenal'dan Declan Rice'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Liverpool'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Salah, bu ödülü üç kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Yılın genç futbolcusu ise Aston Villa'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morgan Rogers seçildi.

