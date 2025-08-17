CANLI SKOR ANA SAYFA
Chelsea-Crystal Palace maçı canlı izle | Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Crystal Palace maçı canlı izle | Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. hafta maçında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Enzo Maresca yönetiminde hem Konferans Ligi'ni hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Chelsea, yeni sezona etkili bir başlangıç yapmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puanı almanın yollarını arayacak Maviler, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Futbolseverler ise "Chelsea-Crystal Palace maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 09:58
Chelsea-Crystal Palace maçı canlı izle | Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Chelsea, taraftarı önünde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon Enzo Maresca yönetiminde unutulmaz bir yıl geçiren Maviler, hem UEFA Konferans Ligi'ni hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezona da aynı kararlılıkla başlayan Chelsea, güçlü rakibi karşısında galibiyetle perdeyi açmayı hedefliyor. Peki, Daaren England'ın yöneteceği Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Chelsea-Crystal Palace maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Tosin, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Joao Pedro, Palmer, Delap

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell, Sarr, Eze, Mateta

Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
Maç sonu olay Mourinho sözleri!
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol için olay sözler! "Bu hakem sahalara bile giremez"
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...
Taylan Bulut yerli sayılacak mı?
