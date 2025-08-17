Chelsea-Crystal Palace maçı canlı izle | Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Chelsea, taraftarı önünde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon Enzo Maresca yönetiminde unutulmaz bir yıl geçiren Maviler, hem UEFA Konferans Ligi'ni hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezona da aynı kararlılıkla başlayan Chelsea, güçlü rakibi karşısında galibiyetle perdeyi açmayı hedefliyor. Peki, Daaren England'ın yöneteceği Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Chelsea-Crystal Palace maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Tosin, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Joao Pedro, Palmer, Delap

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell, Sarr, Eze, Mateta