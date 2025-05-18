Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton-Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Everton ile Southampton kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton-Southampton maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVERTON-SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford, Coleman, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Alcaraz, Ndiaye, Beto

Southampton: Ramsdale, Harswood-Bellis, Bednarek, Stephens, Bree, Ugochukwu, Downes, Wellington, Dibling, Fernandes, Sulemana

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