Manchester City-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City-Aston Villa maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ortega, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Kovacic, McAtee, De Bruyne, İlkay, Marmoush

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Rogers, Kamara, Onana, Ramsey, Tielemans, Watkins

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