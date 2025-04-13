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Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle-Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Newcastle-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 15:34
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Newcastle-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Newcastle-Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle-Manchester United maçı 13 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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