  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Arsenal'a 5-1 kaybeden, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2-1 önde götürdüğü Real Madrid maçını 3-2 kaybeden Pep Guardiola'nın öğrencileri kötü gidişe dur demek istiyor. Erling Haaland önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak ev sahibi takım, 41 puanla 5. sırada yer alıyor. Aynı puan durumuyla 6. sırada bulunan Newcastle United ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Alexander Isak'ın dikkatleri üzerine çektiği takımda hangi isimlerin ilk 11'de yer alacağı merak ediliyor. Peki, Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Arsenal'a 5-1 kaybeden Pep Guardiola'nın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise 2-1 önde olduğu Real Madrid maçını 3-2 kaybetti. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından kötü gidişi engellemek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Erling Haaland önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Manchester City 41 puanla 5. sırada bulunuyor. Aynı puanla 6. sırada yer alan deplasman takımı ise Alexander Isak ile gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki büyük takımın mücadelesini Andy Madley yönetecek.

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Manchester City-Newcastle United maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Ethiad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Newcastle United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den olaylı G.Saray maçı açıklaması!
DİĞER
Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante'ye övgü dolu sözler! "Sadakatin paradan daha değerli"
Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan'da...
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray'da flaş gerçek! Boey'den gelen para...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları 16:20
F.Bahçe özel forması tanıtıldı F.Bahçe özel forması tanıtıldı 16:13
Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? 16:12
Southampton-Bournemouth maçı ne zaman? Southampton-Bournemouth maçı ne zaman? 16:08
Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman? 16:02
West Ham United-Brentford maçı ne zaman? West Ham United-Brentford maçı ne zaman? 15:58
Daha Eski
RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI 15:54
Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? 15:51
Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 15:40
Hull City-Norwich City maçı ne zaman? Hull City-Norwich City maçı ne zaman? 15:05
G.Saray'da yeni transfer ilk idmanında! G.Saray'da yeni transfer ilk idmanında! 14:56
F.Bahçe'den derbi için hakem önerisi! F.Bahçe'den derbi için hakem önerisi! 14:50