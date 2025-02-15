Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Arsenal'a 5-1 kaybeden Pep Guardiola'nın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise 2-1 önde olduğu Real Madrid maçını 3-2 kaybetti. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından kötü gidişi engellemek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Erling Haaland önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Manchester City 41 puanla 5. sırada bulunuyor. Aynı puanla 6. sırada yer alan deplasman takımı ise Alexander Isak ile gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki büyük takımın mücadelesini Andy Madley yönetecek.
MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Manchester City-Newcastle United maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Ethiad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Newcastle United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.