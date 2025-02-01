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Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu sezonun iki formda takımının kozlarını paylaşacağı haftada futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Zorlu Bournemouth deplasmanında kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Arne Slot'un öğrencileri, üst üste alının 2 galibiyetin ardından bir yenisini daha eklemek istiyor. Gol ve asist krallığında birinci sırada yer alan Mohamed Salah'ın kritik maçta skor katkısı verip veremeyeceği merak ediliyor. 19 gol, 13 asistle ligin en çok gol ve asist yapan futbolcusu olan Salah, tarihe geçmeye devam ediyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Bournemouth ise, 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Andoni Iraola yönetiminde sezonun sürpriz takımlarından biri olan Bournemouth, Nottingham Forest karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ile geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Güçlü rakibi karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde 3 puanı alan taraf olmayı amaçlıyor. Darren England'ın yöneteceği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 15:40
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Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynayan ve 6 puan farkla zirvede yer alan Liverpool, başarılı gidişini korumak istiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan deplasman takımında Arne Slot'un öğrencilerinin zorlu mücadelede nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta evinde Ipswich Town'ı 4-1 mağlup eden Liverpool, Bournemouth karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan ev sahibi takım, 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Andoni Iraola yönetiminde sezonun etkili takımlarından biri olan Bournemouth, Nottingham Forest karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle geçtiğimiz haftaya damga vurdu. Üst sıralarda kalmayı hedefleyen ev sahibi takım, Liverpool mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Darren England'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Bournemouth - Liverpool maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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