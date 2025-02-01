Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynayan ve 6 puan farkla zirvede yer alan Liverpool, başarılı gidişini korumak istiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan deplasman takımında Arne Slot'un öğrencilerinin zorlu mücadelede nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta evinde Ipswich Town'ı 4-1 mağlup eden Liverpool, Bournemouth karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan ev sahibi takım, 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Andoni Iraola yönetiminde sezonun etkili takımlarından biri olan Bournemouth, Nottingham Forest karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle geçtiğimiz haftaya damga vurdu. Üst sıralarda kalmayı hedefleyen ev sahibi takım, Liverpool mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Darren England'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Bournemouth - Liverpool maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.