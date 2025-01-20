Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan Enzo Maresca'nın öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Beklenmedik bir düşüş yaşayan ev sahibi takım, 6. sıraya kadar gerilerken ligde oynadığı 21 maçta; 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Bournemouth maçında önde götürdü maçı 2-2 berabere tamamlayan Chelsea, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Yaralarını sarmak ve moral bulmak isteyen ev sahibi takım, Cole Palmer önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Vitor Pereira yönetiminde etkili bir başlangıç yapan ancak son 2 maçını da kaybeden Wolverhampton ise tekrar çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 17. sırada yer alan Wolverhamtpon son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Chelsea - Wolverhampton maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea - Wolverhampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VITOR PEREIRA'NIN ÖĞRENCİLERİ 2 HAFTADIR KAYIP

Teknik Direktör Vitor Pereira ile anlaştıktan sonra ilk 2 maçını da kazanan Wolverhampton, ardından oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. Son 2 haftada oynanan Nottingham Forest ve Newcastle United maçlarını kaybeden Pereira'nın öğrencileri, kümede kalma yolunda daha fazla yara almak istemiyor. Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea deplasmanına konuk olacak Kurtlar, kritik karşılaşmayı kazanarak çıkış arıyor.

CHELSEA'DEN BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

Enzo Maresca yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan Chelsea, beklenmedik bir düşüşle şok etkisi oluşturdu. Oynadığı son 5 Premier Lig maçını da kazanamayan Londra temsilcisi, 2. sıradan 6. sıraya kadar geriledi. Ligde oynadığı 21 maçta; 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Chelsea, 37 puanla 6. sırada yer alıyor. Wolverhampton maçında tekrar yükselişe geçmek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

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