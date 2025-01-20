  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşan Chelsea, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında çıkış arıyor. Son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi takımda Enzo Maresca'nın nasıl bir müdahalede bulunacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Bournemouth karşısında 2-2 berabere kalan Chelsea, tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Cole Palmer önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Vitor Pereira yönetiminde son 2 maçını da kaybeden Wolverhampton ise 16 puanla 17. sırada alıyor. Bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında bir yenisini daha eklemek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan Enzo Maresca'nın öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Beklenmedik bir düşüş yaşayan ev sahibi takım, 6. sıraya kadar gerilerken ligde oynadığı 21 maçta; 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta Bournemouth maçında önde götürdü maçı 2-2 berabere tamamlayan Chelsea, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Yaralarını sarmak ve moral bulmak isteyen ev sahibi takım, Cole Palmer önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Vitor Pereira yönetiminde etkili bir başlangıç yapan ancak son 2 maçını da kaybeden Wolverhampton ise tekrar çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 17. sırada yer alan Wolverhamtpon son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Chelsea - Wolverhampton maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea - Wolverhampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VITOR PEREIRA'NIN ÖĞRENCİLERİ 2 HAFTADIR KAYIP

Teknik Direktör Vitor Pereira ile anlaştıktan sonra ilk 2 maçını da kazanan Wolverhampton, ardından oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. Son 2 haftada oynanan Nottingham Forest ve Newcastle United maçlarını kaybeden Pereira'nın öğrencileri, kümede kalma yolunda daha fazla yara almak istemiyor. Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea deplasmanına konuk olacak Kurtlar, kritik karşılaşmayı kazanarak çıkış arıyor.

CHELSEA'DEN BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

Enzo Maresca yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan Chelsea, beklenmedik bir düşüşle şok etkisi oluşturdu. Oynadığı son 5 Premier Lig maçını da kazanamayan Londra temsilcisi, 2. sıradan 6. sıraya kadar geriledi. Ligde oynadığı 21 maçta; 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Chelsea, 37 puanla 6. sırada yer alıyor. Wolverhampton maçında tekrar yükselişe geçmek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

Elias Jelert yol ayrımında!
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu'dan Halil Umut Meler için olay sözler! "Rezalet bir geceydi"
CANLI | Gazze'de rötarlı ateşkes! Rehine takası yapıldı: Hamas'tan dünyaya mesaj
İlle de İlkay
Usta yazardan çarpıcı F.Bahçe yorumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor kuruluşları İsrail'in soykırımını görmedi Spor kuruluşları İsrail'in soykırımını görmedi 11:19
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta başlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta başlıyor 11:12
Elias Jelert yol ayrımında! Elias Jelert yol ayrımında! 11:06
Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman? Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman? 11:04
Bengisu Avcı'dan 2 dünya rekoru Bengisu Avcı'dan 2 dünya rekoru 10:47
Üründül'den maç sonu flaş yorum! Üründül'den maç sonu flaş yorum! 10:39
Daha Eski
F.Bahçe'ye transferde dev rakip! F.Bahçe'ye transferde dev rakip! 10:30
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı 10:28
Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı ne zaman? 10:19
G.Saray'da Florya arazisi için ihale zamanı G.Saray'da Florya arazisi için ihale zamanı 10:16
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! 00:15
A.Demirspor - F.Bahçe maçında kırmızı kart! A.Demirspor - F.Bahçe maçında kırmızı kart! 00:15