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Haberler İngiltere Premier Lig

Liverpool 2 -1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier Lig'in 8. haftasında İngiltere'nin 2 dev takımı Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Liverpool 2-1 kazandı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 21:28
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Liverpool 2 -1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Mohamed Salah (P) ve 51. dakikada Curtis Jones kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 48. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool puanını 18'e yükseltti ve Premier Lig'de liderliğini sürdürdü. Chelsea ise 14 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, Arsenal deplasmanına konuk olacak; Chelsea ise Newcastle United'ı evinde ağırlayacak.

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