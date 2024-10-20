Liverpool 2 -1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Mohamed Salah (P) ve 51. dakikada Curtis Jones kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 48. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool puanını 18'e yükseltti ve Premier Lig'de liderliğini sürdürdü. Chelsea ise 14 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, Arsenal deplasmanına konuk olacak; Chelsea ise Newcastle United'ı evinde ağırlayacak.