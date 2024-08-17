Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Manchester City maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.