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Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:30
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Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Sheffield United maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Ake, Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Julian Alvarez.

Sheffield United: Wesley Foderingham, George Baldock, Jack Robinson, Auston Trusty, Jayden Bogle, Oliver Norwood, Vinicius de Souza Costa, Max Lowe, Anis Ben Slimane, Cameron Archer, Andre Brooks.

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