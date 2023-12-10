Tottenham 4 - 1 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk etti.
Ev sahibi takım, sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Iyenoma Udogie, 38. ve 60. dakikada Richarlison ve 85. dakikada penaltıdan Heung-Min Son kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise 90+1. dakikada Joelinton'dan geldi.
Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Tottenham, puanını 30'a yükseltti.
Newcastle United ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 26 puanda kaldı.