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Luton Town 0-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Luton Town evinde Tottenham'ı konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mickey van de Ven kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 16:39
Luton Town 0-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Luton Town ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı. Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem John Brooks düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mickey van de Ven kaydetti.

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Tottenham'da Yves Bissouma 45. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Tottenham, 8 hafta sonunda 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Luton Town ise 4 puanda kaldı.

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