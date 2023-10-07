Luton Town 0-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Luton Town ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı. Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem John Brooks düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mickey van de Ven kaydetti.

TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI!

Tottenham'da Yves Bissouma 45. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Tottenham, 8 hafta sonunda 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Luton Town ise 4 puanda kaldı.