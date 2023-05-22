Newcastle - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Newcastle - Leicester City maçı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Anderson, Guimaraes, Almiron; Saint-Maximin, Wilson, Gordon

Leicester City

Iversen; Pereira, Evans, Souttar, Castagne; Ndidi, Soumare; Tete, Maddison, Barnes; Iheanacho