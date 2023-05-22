Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00
Newcastle - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle - Leicester City maçı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle
Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Anderson, Guimaraes, Almiron; Saint-Maximin, Wilson, Gordon

Leicester City
Iversen; Pereira, Evans, Souttar, Castagne; Ndidi, Soumare; Tete, Maddison, Barnes; Iheanacho

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekipleri onun peşinde! Orta sahaya genç yetenek...
Müge Anlı çocuklarıyla sırra kadem basan Sevgi Demirci olayında kan donduran detaya ulaştı! Yıkık evden çıkan kanlı lavabo ve ayakkabı...
G.Saray'ın Icardi teklifi belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bu sezonu unutamam
Şampiyon City'e tek gol yetti!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
| Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... 15:12
Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... 14:48
Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! 14:43
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? 14:42
Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! 14:30
Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! 14:20
Daha Eski
Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı 14:02
Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! 13:25
Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu 12:48
F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! 12:44
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? 12:18
Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu 12:16