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Manchester City - Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında şampiyon Manchester City, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Manchester City, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 19:59
Manchester City - Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal'ın Nottingham Forest'a kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Maç öncesi seremonide Chelsea takımı, Manchester City oyuncularını alkışlarla karşıladı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu sonuçla biterken, ikinci yarıda da gol olmayınca karşılaşma 1-0 Manchester City'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester City bu galibiyetle puanını 88'e yükseltirken, 12. sıradaki Chelsea ise 43 puanda kaldı.

Manchester City, ligin son haftasında Brenford'a konuk olacak. Chelsea ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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