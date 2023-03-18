Brentford - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Leicester City maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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