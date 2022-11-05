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Nottingham Forest Brentford: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest ile Brentford kozlarını paylaştı. Heyecanlı mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 21:02
Nottingham Forest Brentford: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig heyecanı yüksek bir karşılaşmaya sahne oldu.

Nottingham Forest ile Brentford arasında oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi Not. Forest maçın 20. dakikasında Gibbs-White'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Ardından konuk ekip Brentford takımında 45+3'de penaltıdan Mbeumo penaltıdan 75. dakikada ise Wissa golleri bulan isimler oldu.

Maçta ev sahibi Not. Forest'a puanı kazandıran gol ise Brentford takımında Zanka'nın 90+6'da kendisine attığı gol ile geldi.

Karşılaşma 2-2 berabere biterken Brentford 16 puanla 10. sırada yer aldı.

Not. Forest ise 10 puanla 20. ve son sırada bulunuyor.

Haftaya Not. Forest Crystal Palace'ı konuk edecek.

Brentford ise Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

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