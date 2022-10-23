Aston Villa 4-0 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Aston Villa evinde Brentford'u konuk etti. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leon Bailey, 7. ve 14. dakikada penaltıdan Danny Ings ve 59. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 12'ye yükseltti. Brentford ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Brentford evinde Wolverhampton'ı konuk edecek.