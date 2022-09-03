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Tottenham - Fulham: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 19:08
Tottenham - Fulham: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, Fulham ile karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi Tottenham 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Höjbjerg ve 75. dakikada Harry Kane kaydetti. Fulham'ın tek golü Mitrovic'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham, ligde çıktığı 6. maçında da mağlubiyet yüzü görmedi ve puanını 14'e yükseltti. Fulham ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester City deplasmanına gidecek. Fulham ise Chelsea'yi konuk edecek.

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