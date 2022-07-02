Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika transfer haberleri: Mohamed Salah Liverpool'la sözleşme uzattı!

Son dakika transfer haberleri: Mohamed Salah Liverpool'la sözleşme uzattı!

Son dakika transfer haberleri... İngiliz ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, kulübü ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Salah, 350 bin sterlini aşan haftalık maaşıyla kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 12:35
Son dakika transfer haberleri: Mohamed Salah Liverpool'la sözleşme uzattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile sözleşme yeniledi. İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayarak ayrılık spekülasyonlarına son verdi.

Liverpool formasıyla 5 yılda 254 maça çıkan ve 156 gol atan Salah, 350 bin sterlini aşan haftalık maaşıyla kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak.

Salah, İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.



DİĞER
Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya'nın annesinin kavgasına Melisa da dahil oldu! Melisa Karacakaya'dan Nisa'ya olay gönderme!
Kuyumcular bile şaşkına döndü! Dolandırıcılar bu kez 'kaplama altın' yöntemiyle piyasaya çıktı
Transferde son durum ne? Fenerbahçe...
Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İmzalar atıldı! 70 milyon euro'luk transfer
Ajax yıldızları için servet istedi
Kırılma Noktası filminin konusu ve oyuncuları...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mevlüt Erdinç'ten sürpriz imza! 4. lige gitti Mevlüt Erdinç'ten sürpriz imza! 4. lige gitti 12:35
Salah'tan rekor imza! Tarihe geçti Salah'tan rekor imza! Tarihe geçti 12:30
Cimbom'a İskoç dinamo! İngilizler duyurdu Cimbom'a İskoç dinamo! İngilizler duyurdu 12:24
Kartal'ı düşündüren detay! Barça göndermek istiyor ama... Kartal'ı düşündüren detay! Barça göndermek istiyor ama... 12:15
🏐Türkiye - Amerika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 🏐Türkiye - Amerika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11:31
Transferde son durum ne? Fenerbahçe... Transferde son durum ne? Fenerbahçe... 11:18
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..." Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Transferde önceliğimiz..." 10:25
Aslan'dan yıldız isme kanca! Teklif... Aslan'dan yıldız isme kanca! Teklif... 10:04
⚽Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ⚽Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 09:59
Fırtına'ya Portekizli sol bek! Transferde formül bulundu Fırtına'ya Portekizli sol bek! Transferde formül bulundu 09:28
F.Bahçe istiyordu! Bonservisinde indirime gittiler F.Bahçe istiyordu! Bonservisinde indirime gittiler 08:37
Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! 06:28