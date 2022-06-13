Yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland Manchester City'de

Manchester City, yılın transfer bombasını patlattı.

Son şampiyon, Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, Haaland ile 2027 yazına kadar sözleşme yapıldığı açıklandı.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Haaland, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman City'i izliyordum, son zamanlarda daha da çok izlemeye başladı. Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değil. Pep tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri, bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum." dedi.