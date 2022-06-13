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Yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland Manchester City'de

Yaz transfer sezonunun bombası patladı... Borussia Dortmund'n Norveçli golcüsü Erling Haaland, resmen Manchester City'e transfer oldu. İngiliz ekibi Haaland'ın transferini açıkladı. İşte o video...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:08
Yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland Manchester City'de

Manchester City, yılın transfer bombasını patlattı.

Son şampiyon, Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, Haaland ile 2027 yazına kadar sözleşme yapıldığı açıklandı.

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Haaland, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman City'i izliyordum, son zamanlarda daha da çok izlemeye başladı. Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değil. Pep tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri, bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum." dedi.

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