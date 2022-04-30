Southampton - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Crystal Palace maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.