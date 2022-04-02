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Wolverhampton Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... 46 puanlı Wolverhampton sahasında 36 puanlı Aston Villa'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Wolverhampton-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:33
Wolverhampton Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Wolverhampton-Aston Villa maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta müsabakaları başlıyor. 46 puanla 8. sırada bulunan Wolverhampton sahasında 36 puanla 9. sırada yer alan Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...

📺WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton'ın sahasında Aston Villa'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

📝WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Jonny, Dendoncker, Moutinho, Ait-Nouri; Trincao, Hwang, Podence

🔹Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Luiz, Ramsey; Coutinho; Watkins, Ings

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