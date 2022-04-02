Liverpool 2-0 Watford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool ile Roy Hodgson'ın ekibi Watford karşılaştı.

Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanırken ev sahibinin gollerini 22. dakikada Diogo Jota ve 89. dakikada Fabinho penaltıdan kaydetti. Portekizli Jota oyuncu bu gol ile ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Bu sonuçla birlikte puanını 72'ye yükselten Liverpool, şampiyonluk iddiasını sürdürürken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 22 puanda kalan Watford, 18. sırada yer aldı.

Liverpool gelecek hafta şampiyonluktaki en büyük rakibi Manchester City'e konuk olurken, Watford evinde Leeds United'ı ağırlayacak.