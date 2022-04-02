Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 2-0 Watford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool 2-0 Watford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... İngiltere Premier Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 31. hafta mücadelesinde Liverpool sahasında Watford ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 16:36
Liverpool 2-0 Watford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool ile Roy Hodgson'ın ekibi Watford karşılaştı.

Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanırken ev sahibinin gollerini 22. dakikada Diogo Jota ve 89. dakikada Fabinho penaltıdan kaydetti. Portekizli Jota oyuncu bu gol ile ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Bu sonuçla birlikte puanını 72'ye yükselten Liverpool, şampiyonluk iddiasını sürdürürken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 22 puanda kalan Watford, 18. sırada yer aldı.

Liverpool gelecek hafta şampiyonluktaki en büyük rakibi Manchester City'e konuk olurken, Watford evinde Leeds United'ı ağırlayacak.

DİĞER
Garip filminin dünya tatlısı Fatoş'u son hali ile 'yok artık' dedirtti! Kemal Sunal'lı Garip filminin Fatoş'u Ece Alton şimdi ne yapıyor?
Manavgat'ta görüştüğü erkeğin kız arkadaşı tarafından tekme tokat dövülen Şenız Gülpınar: Beni bayıltıncaya kadar dövdüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor