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Cristiano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 2022 yılına kabus gibi başladı. 37 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2022'de henüz gol sevinci yaşayamazken, sezon sonu için gündeme bomba gibi düşecek bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:27
Cristano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolun son 20 yılına damga vurdu ve vurmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Lionel Messi'yle birlikte futbolun zirvesini paylaşan Portekizli yıldız, son dönemde beklentileri karşılayamıyor. Portekiz'de başlayan futbol kariyerine ulaşılması zor rekorlar ve başarılar ekleyen dünya yıldızı, bu sezon Manchester United'a geri döndü.

Cristano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

Real Madrid'de forma giydiği dönemde kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Ronaldo, Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde düşüş göstermeye başlayan kariyeri, efsanesi olduğu Manchester United'da devam etti.

Cristano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

Sezon başında büyük bir heyecan yaratarak döndüğü ManU'da beklentileri karşılayamayan Ronaldo için işler kötü gidiyor. Manchester United'da gol orucunu bir türlü bozamayan Cristiano Ronaldo, üst üste oynadığı son 6 maçta kaleleri bulamadı.

Cristano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

2009'dan bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız oynadığı son altı maçta gol kaydedemedi. Beşi Premier Lig olmak üzere altı maçta gol bulamayan Ronaldo, futbol tarihinin en üretken golcülerinden biri olmasına rağmen son maçlarda etkisiz kaldı. Portekizli yıldız Ronaldo, son golünü 30 Aralık'ta takımının 3-1 kazandığı Burnley maçında atmıştı.

Cristano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

CNN Türk'ün derlediği habere göre; İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddiayı ortaya attı. 37 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılarak PSG'ye transfer olması beklenirken Ronaldo'nun kararı herkesi şaşırttı.

Cristano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

The Sun'ın haberine göre Ronaldo, yakınlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmayı düşündüğünü anlattı. Sezon sonunda yeni bir transfer yapmak yerine emekli olmayı düşünen Ronaldo, bu düşüncesini yakınlarıyla paylaştı.

Cristano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

Bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 14 gol kaydeden Ronaldo, 6 maçtır ağları sarsamamıştı. Son haftalarda İngiliz basını, PSG'nin Cristiano Ronaldo'ya olan ilgisini aktarmıştı.

Cristano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde ayrılmayı istediği söylenen Ronaldo'nun en büyük taliplisi PSG oldu. Ancak Ronaldo'nun futbolu bırakma kararı gerçekleşirse, futbolseverlerin hayalini kurduğu Messi ve Ronaldo ikilisini bir arada izleme heyecanı, yine gerçekleşmeyebilir.

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