Cristiano Ronaldo'dan şok eden karar! Sezon sonu...

Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolun son 20 yılına damga vurdu ve vurmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Lionel Messi'yle birlikte futbolun zirvesini paylaşan Portekizli yıldız, son dönemde beklentileri karşılayamıyor. Portekiz'de başlayan futbol kariyerine ulaşılması zor rekorlar ve başarılar ekleyen dünya yıldızı, bu sezon Manchester United'a geri döndü.
Real Madrid'de forma giydiği dönemde kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Ronaldo, Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde düşüş göstermeye başlayan kariyeri, efsanesi olduğu Manchester United'da devam etti.
Sezon başında büyük bir heyecan yaratarak döndüğü ManU'da beklentileri karşılayamayan Ronaldo için işler kötü gidiyor. Manchester United'da gol orucunu bir türlü bozamayan Cristiano Ronaldo, üst üste oynadığı son 6 maçta kaleleri bulamadı.