Tottenham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor. Carabao Cup Yarı Final rövanş maçında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadium'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Kai Havertz ve Ben Davies'in (K.K) attığı gollerle 2-0 kazanan Chelsea, rövanş öncesinde avantajlı konumda. Öte yandan Tottenham ise Antonio Conte yönetiminde bu kupayı istiyor. İşte Tottenham - Chelsea maçına dair detaylar...

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

12 Ocak 2022 Saat 22:45'te oynanacak olan Tottenham - Chelsea maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

TUCHEL İLE CONTE BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA

Yarı final ilk maçında iki başarılı teknik adam bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleden Thomas Tuchel'in takımı 2-0 galip ayrılmıştı. Bu kez ev sahibi tarafta olan Antonio Conte, rakibine cevap vermek istiyor.

İki ekip Premier Lig'de 23 Ocak tarihinde karşı karşıya gelecek.

YILDIZLARDA SON DURUM NE?

Dev maç öncesinde bazı yıldızların ise son durumu merak ediliyor. Karşılaşma öncesinde Tottenham tarafında en önemli eksik sakatlığı sebebiyle Güney Koreli yıldız Heung-min Son. Son'un bu maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Tottenham'ın diğer eksikleri ise Romero, Sessegnon, Bergwijn.

Chelsea tarafında ise çok daha önemli eksikler var. Bu karşılaşmada başta N'Golo Kante, Timo Werner ve Reece James olmak üzere, Christensen, Chilwell ve Thiago Silva'nın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

İLK 11'LER

TOTTENHAM: Gollini; Tanganga, Sánchez, Davies; Doherty, Hojbjerg, Lo Celso, Winks, Emerson; Lucas Moura, Kane

CHELSEA: Kepa; Rüdiger, Christensen, Sarr; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi; Mount, Werner; Lukaku