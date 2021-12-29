Chelsea son dakikada yıkıldı | Chelsea - Brighton Hove Albion: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 28. dakikasında Mount'un asistiyle Lukaku topu filelerle buluşturdu ve Chelsea ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Brighton, oynadığı futbolla alkış alarak zorlu rakibi karşısında gol bulmanın yollarını aradı ve dakikalar 90+1' gösterdiğinde Welbeck'in attığı golle maça denge geldi, mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea, 20. hafta sonunda 42 puana yükselirken Brighton ise puanını 24 yaptı.

