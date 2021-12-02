Manchester United Arsenal maçı CANLI İZLE 🔥 | Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İngiltere Premier lig)

👉Manchester United - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Arsenal 14. haftada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Arsenal maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Matic, Fred, McTominay; Fernandes; Sancho, Ronaldo

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Partey, Lokonga; Martinelli, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang

MANCHESTER UNITED'IN İNGİLTERE PREMIER LİG PERFORMANSI

Manchester United 0-5 Liverpool

Tottenham 0-3 Manchester United

Manchester United 0-2 Manchester City

Watford 4-1 Manchester United

Chelsea 1-1 Manchester United

ARSENAL'İN İNGİLTERE PREMIER LİG PERFORMANSI

Arsenal 2-0 Leeds United

Leicester City 0-2 Arsenal

Arsenal 1-0 Watford

Liverpool 4-0 Arsenal

Arsenal 2-0 Newcastle United

MANCHESTER UNITED'IN EKSİKLERİ!

Yükselişe geçmek isteyen Manchester United'ın Arsenal karşısında Paul Pogba, Raphael Varane, Luke Shaw, Edinson Cavani oynayamayacak.

ARSENAL'İN EKSİKLERİ!

Manchester United karşısında Arsenal'in kadrosunda Granit Xhaka, Sead Kolasinac, Bukayo Saka gibi yıldız isimler yer almayacak.