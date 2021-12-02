Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United Arsenal maçı CANLI İZLE 🔥 | Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İngiltere Premier lig)

Manchester United Arsenal maçı CANLI İZLE 🔥 | Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İngiltere Premier lig)

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Ralf Rangnick'i takımın başına getiren Manchester United, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Aubameyang, Martin Ødegaard, Alexandre Lacazette gibi isimleri kadosunda barındıran Arsenal de 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 16:13 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 16:15
Manchester United Arsenal maçı CANLI İZLE 🔥 | Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İngiltere Premier lig)

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Arsenal 14. haftada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Arsenal maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Matic, Fred, McTominay; Fernandes; Sancho, Ronaldo

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Partey, Lokonga; Martinelli, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang

MANCHESTER UNITED'IN İNGİLTERE PREMIER LİG PERFORMANSI

Manchester United 0-5 Liverpool
Tottenham 0-3 Manchester United
Manchester United 0-2 Manchester City
Watford 4-1 Manchester United
Chelsea 1-1 Manchester United

ARSENAL'İN İNGİLTERE PREMIER LİG PERFORMANSI

Arsenal 2-0 Leeds United
Leicester City 0-2 Arsenal
Arsenal 1-0 Watford
Liverpool 4-0 Arsenal
Arsenal 2-0 Newcastle United

MANCHESTER UNITED'IN EKSİKLERİ!

Yükselişe geçmek isteyen Manchester United'ın Arsenal karşısında Paul Pogba, Raphael Varane, Luke Shaw, Edinson Cavani oynayamayacak.

ARSENAL'İN EKSİKLERİ!

Manchester United karşısında Arsenal'in kadrosunda Granit Xhaka, Sead Kolasinac, Bukayo Saka gibi yıldız isimler yer almayacak.

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