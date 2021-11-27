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Crystal Palace - Aston Villa maçı canlı izleyin

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün önemli maçında Crystal Palace sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:55
Crystal Palace - Aston Villa maçı canlı izleyin

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor.

Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.


CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA İLK 11'LER

Crystal Palace: Guaita, Ward, Mitchell, Tomkins, Guehi, Milivojevic, Olise, Kouyaté, Gallagher, Zaha, Benteke.

Aston Villa: Martínez, Cash, Targett, Konsa, Mings, Young, McGinn, Nakamba, Jacob Ramsey, Watkins, Bailey.

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Aston Villa maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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