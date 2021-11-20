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Watford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:42
Watford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor. Watford ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WATFORD - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Watford - Manchester United maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

WATFORD - MANCHESTER UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Watford: Foster; Femenia, Cathcart, N'Koulou, Rose; Sarr, Cleverley, Sissoko, Dennis; Pedro; King

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Ronaldo

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