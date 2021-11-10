SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Eddie Howe, transfer için gözünü ocak ayına dikti. Suudi konsorsiyum, satın aldığı Newcastle'da ocak ayı transfer dönemi için 50 milyon sterlin ayırdı. Mirror'ın haberine göre; Howe da bu bütçe kapsamında listesindeki ilk 5 ismi belirledi...
DONNY VAN DE BEEK
Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, 2020'nin yaz ayında geldiği takımında mutsuz durumda. Transferinden itibaren süre bulmakta zorlanan Hollandalı futbolcunun ayrılmak istediği İngiliz basınında yazıldı. Eddie Howe, daha fazla oynamak isteyen Beek'i ocak ayında kiralamak istiyor.
JESSE LINGARD
Jesse Lingard'ın da durumu Donny van de Beek'ten farksız. İngiliz futbolcu, daha fazla süre bulmak için takımdan ayrılmak istediğini Manchester United yönetimine iletti. Öte yandan İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer almak isteyen Lingard için Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe devreye girecek ve oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak isteyecek.