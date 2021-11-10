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SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Suudi konsorsiyumu tarafından satın alınan Newcastle'da ocak ayındaki ara transfer dönemi için harekete geçildi. Yeni teknik direktör Eddie Howe yönetiminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibi, 5 yıldızı listesine aldı. İşte o isimler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:52
SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Eddie Howe, transfer için gözünü ocak ayına dikti. Suudi konsorsiyum, satın aldığı Newcastle'da ocak ayı transfer dönemi için 50 milyon sterlin ayırdı. Mirror'ın haberine göre; Howe da bu bütçe kapsamında listesindeki ilk 5 ismi belirledi...

SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

DONNY VAN DE BEEK
Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, 2020'nin yaz ayında geldiği takımında mutsuz durumda. Transferinden itibaren süre bulmakta zorlanan Hollandalı futbolcunun ayrılmak istediği İngiliz basınında yazıldı. Eddie Howe, daha fazla oynamak isteyen Beek'i ocak ayında kiralamak istiyor.

SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

JESSE LINGARD
Jesse Lingard'ın da durumu Donny van de Beek'ten farksız. İngiliz futbolcu, daha fazla süre bulmak için takımdan ayrılmak istediğini Manchester United yönetimine iletti. Öte yandan İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer almak isteyen Lingard için Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe devreye girecek ve oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak isteyecek.

SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

TONI KROOS
Hem takıma hem de orta sahaya bir lider isteyen Eddie Howe'un listesindeki en önemli isimlerden birinin de Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki yıldızın, futbolu Real Madrid'de bırakacağını açıklamasına rağmen Newcastle'ın yapacağı teklifle kariyerinin son döneminde Premier Lig tecrübesini yaşamak isteyebileceği belirtildi.

SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

NIKLAS SÜLE
Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle, Newcastle için gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Howe'un savunmaya özellikle istediği Süle için Chelsea de devrede. Ocak ayında bir transfer savaşı yaşanacak gibi duruyor...

SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

TYRONE MINGS
Eddie Howe, Premier Lig'in dinamiklerini bilen bir stoperi de kadrosuna katmak istiyor. Bu durumda da Newcastle, Howe'un Bournemouth'ta birlikte çalıştığı ve şu sıralar Aston Villa'da forma giyen Tyrone Mings için ocak ayında teklif yapacak.

SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE MICHAEL EDWARDS!
Öte yandan Eddie Howe, Liverpool'un şu anki sportif direktörü Michael Edwards'ın Newcastle'a katılmasını istedi. Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edwards da kulüpten ayrılmak istediğini yönetime belirtti. Edwards; Salah, Mane ve Firmino gibi oyuncuların Liverpool'a transferinde başrol oynamıştı.

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