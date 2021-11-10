SPOR HABERİ: Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! 5 yıldız...

TONI KROOS

Hem takıma hem de orta sahaya bir lider isteyen Eddie Howe'un listesindeki en önemli isimlerden birinin de Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki yıldızın, futbolu Real Madrid'de bırakacağını açıklamasına rağmen Newcastle'ın yapacağı teklifle kariyerinin son döneminde Premier Lig tecrübesini yaşamak isteyebileceği belirtildi.

NIKLAS SÜLE

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle, Newcastle için gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Howe'un savunmaya özellikle istediği Süle için Chelsea de devrede. Ocak ayında bir transfer savaşı yaşanacak gibi duruyor...