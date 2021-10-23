Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Newcastle United maçı 23 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.