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Leicester City - Burnley maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 6. hafta maçında Burnley'yi konuk ediyor. Leicester City - Burnley maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 16:54
Leicester City - Burnley maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Leicester'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, zorlu mücadelede ilk 11'de forma giyiyor.


LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Vestergaard, Çağlar Söyüncü, Bertrand, Soumare, Ndidi, Tielemans, Lookman, Barnes, Vardy

Burnley: Pope, Lowton, Taylor, Tarkowski, Mee, Brownhill, McNeil, Westwood, Wood, Cornet, Vydra

LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Burnley maçı saat 17:00'de başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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