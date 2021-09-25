Leicester City - Burnley maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Leicester'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, zorlu mücadelede ilk 11'de forma giyiyor.
LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI 11'LERİ
Leicester City: Schmeichel, Pereira, Vestergaard, Çağlar Söyüncü, Bertrand, Soumare, Ndidi, Tielemans, Lookman, Barnes, Vardy
Burnley: Pope, Lowton, Taylor, Tarkowski, Mee, Brownhill, McNeil, Westwood, Wood, Cornet, Vydra
LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leicester City - Burnley maçı saat 17:00'de başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.