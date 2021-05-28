Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberleri: Liverpool Ibrahima Konate transferini duyurdu! Ozan Kabak...

Son dakika spor haberleri: transferini duyurdu! ...

devi , 'in genç savunma oyuncusu 'nin transferini resmen açıkladı. 22 yaşındaki oyuncunun bonservisine 36 milyon euro ödendiği belirtildi. Stoper mevkisine takviye yapan Liverpool'un, milli yıldız ile devam etmeyeceği öğrenildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:50
Son dakika spor haberleri: Liverpool Ibrahima Konate transferini duyurdu! Ozan Kabak...

takımlarından , 'in 22 yaşındaki defans oyuncusu 'nin transferini açıkladı. Liverpool, Ibrahima Konate transferi için ekibi Leipzig'e 36 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

OZAN KABAK İLE DEVAM EDİLMEYECEK!
Liverpool'un stoper takviyesi yapmasıyla birlikte, takımdaki kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan milli futbolcumuz ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.

KONATE: HEYECAN VERİCİ BİR AN
Mali asıllı Fransız futbolcu transferinin ardından "Liverpool gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten mutluyum. Benim ve ailem için gerçekten heyecan verici bir an. Yeni takım arkadaşlarımla, ekiple tanışmayı ve bu yeni hikayeye başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Takıma katılmak için sabırsızlandığını söyleyen Konate "Şu anda ile U21 Avrupa Şampiyonasına odaklanıyorum, ancak bu turnuvadan sonra dünyanın en iyi takımlarından birine katılacağımı biliyorum ve bu bana harika bir his veriyor. Bu noktaya gelmek için uzun yıllar çok çalıştım, ancak 'deki herkese, taraftarlara çok teşekkür ederim." dedi.

Konate, 'da oynadığı dört sezonun ardından Leipzig ile 95 maça çıktı ve 4 gol attı. Konate, Alman ekibiyle 'nde 8 maçta görev yaptı.

SON DAKİKA