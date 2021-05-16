Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Spotify'ın kurucusu Ek'in Arsenal'i satın alma hayali suya düştü!

Son dakika spor haberi: 'ın kurucusu Ek'in 'i satın alma hayali suya düştü!

Son dakika spor haberleri... Mobil müzik ve podcast yayıncısı 'ın kurucusu 'in, 'i almak için yaptığı teklif kabul edilmedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 12:14
Son dakika spor haberi: Spotify'ın kurucusu Ek'in Arsenal'i satın alma hayali suya düştü!

merkezli mobil müzik ve podcast yayıncısı 'ın kurucusu 'in, ekibi 'i satın almak için yaptığı teklif reddedildi. Ek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'li Kroenke ailesinin sahip olduğu için bu hafta teklif yaptığını belirtti.

Spotify'ın CEO'su da olan Ek, aileden "Paraya ihtiyacımız yok" yanıtını aldığını kaydederek, "Kararlarına saygı duyuyorum ancak bu durum değişirse ilgilenmeye hazır olarak bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Ek'in 2.8 milyar dolar değer biçilen Arsenal'i satın almak istediğini, kulübün efsane isimleri , ve tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.

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