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taraftarından '' protestosu! Manchester United - maçı ertelendi

ekiplerinden 'ın taraftarları, 'ne katılmak adlı girişimde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti. Takımlarının ile oynayacağı maç öncesi 'nın çevresinde toplanan yüzlerce taraftar, sloganlar ve afişlerle Glazer ailesini hedef aldı. Premier Lig yönetimi bu gelişmeler sonrası Manchester United - Liverpool maçını ileri bir tarihe erteledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 18:46 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 19:58
Manchester United taraftarından 'Avrupa Süper Ligi' protestosu! Manchester United - Liverpool maçı ertelendi

ekibi 'ın taraftarları, ile oynanacak maç öncesi 'na girerek sahayı işgal etti.

Premier Lig'in 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesi, ev sahibi takımın taraftarları stat önünde protesto gösterisi düzenledi.

Manchester ekibinin 'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, stat zeminine inen taraftarların meşaleler yakarak slogan attıkları görüldü.

DEV MAÇ ERTELENDİ

Premier Lig'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, stat dışında bulunan taraftarların gösteriye devam ettiği ve takım kafilerinin bu nedenle stada giriş yapamadığı ifade edildi.

6 İNGİLİZ KULÜBÜ VAZGEÇMİŞTİ

'den , Manchester United, , Liverpool, ve 'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

, , ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.

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