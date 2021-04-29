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'de 'Avrupa Süper Ligi' depremi! İstifalar peş peşe

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişime destek veren İngiliz kulüplerinin temsilcileri, organizasyonundaki görevlerinden istifa etti. , ve temsilcilerinin bundan böyle Premier Lig organizasyonunda görev almayacağı açıklandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:59
İngiltere Premier Lig'de 'Avrupa Süper Ligi' depremi! İstifalar peş peşe

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişime destek veren İngiliz kulüplerinin temsilcileri, organizasyonundaki görevlerinden istifa etti.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig'in reklam danışmanlığı bölümünde görev alan Manchester Unitedlı ve Liverpoollu 'in istifa ettiği belirtildi.

Temsilcilerden Manchester Cityli ve Arsenalli 'ın Premier Lig'in stratejik danışmanlık grubunda, Chelseali 'ın ise denetim ve hizmet biriminde görev almayacağı ifade edildi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, ülke futbol kamuoyunda son dönemde artan baskılar nedeniyle söz konusu kulüp temsilcilerinin istifaya zorlandığı kaydedildi.

İngiltere'den , , , Liverpool, ve 'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

, , ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini duyurmuştu.



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